台灣運彩單場暨場中投注場次預告(12月17日~12月23日)

1.「籃球」：提供3場場中與5場單場投注。

綠衫軍塞爾提克12/19(四)上午10:30將作客近期風生水起的獨行俠，可惜深受大家喜愛的唐西奇腳踝扭傷缺陣機會大，究竟少了指揮官的獨行俠能夠抵擋的了東區強權的來襲嗎？

本周最精彩刺激、最不容錯過的NBA對戰組合，絕對是12/20(五)上午09:00的湖人大戰公鹿！兩隊目前同為24勝3敗，分佔聯盟東、西兩區龍頭之位，更令人期待的是公鹿擁有全聯盟最好的主場戰績13勝1敗；湖人則是全聯盟最會客場作戰的球隊14勝1敗！這場頂尖對決簡直是本季的總冠軍前哨戰！

台灣運彩於12/23(一)提供一場澳洲職籃東南墨爾本鳳凰@雪梨國王的場中投注賽事，機會難得快來共襄盛舉！

2.「足球」：提供13場場中與16場單場投注。

2019俱樂部世界盃(簡稱世俱盃)正如火如荼在卡達開踢，六大洲冠軍加上主辦國聯賽冠軍共7支球隊，爭奪年度世界最強俱樂部榮譽。世俱盃是2000年創辦，並在2005年與原先的洲際冠軍盃(又名豐田盃)合併，這項賽事的冠軍從未被歐洲和南美以外的球隊奪走過，美洲球隊贏得4次冠軍(都是巴西球隊)，歐洲球隊則拿下11次冠軍，最近6年皇家馬德里就包辦4次。今年歐洲冠軍是英超領頭羊利物浦，南美冠軍則也是巴西聯賽冠軍佛朗明哥，兩隊將從4強加入，分別對壘中北美洲冠軍墨西哥蒙特雷和亞洲冠軍沙烏地阿拉伯阿爾希拉爾，落敗兩隊將在12/21(六)晚上10點半進行季軍戰，冠軍決賽則安排在12/22(日)凌晨1點半。

東亞足球錦標賽12/18(三)將進行最後一輪賽事，同樣取得2連勝的日本和南韓正面交鋒，爭奪本屆冠軍；2連敗的中國與香港，則繼2016世界盃資格賽兩場都踢成0：0後，再度於國際賽場交手。

本周的歐洲足球有多場精彩大戲，周中率先登場的是西甲補賽，由同以35分並列榜首的巴塞隆納與家馬德里在12/19(四)捉對廝殺。周末英超則有目前排名第2的萊切斯特城12/22(日)作客挑戰排名第3的曼城，萊切斯特城目前落後利物浦10分，但保有對曼城的4分領先，狐狸能否繼續向紅軍施壓？還是曼城要趁利物浦出征世俱盃之際，縮小與榜首之間的差距？

3.「排球」：提供1場場中投注。

12/22(日)08:30巴西超級聯賽兩大強權沙達克魯塞羅與陶巴特將狹路相逢，此戰也是雙方上季季後賽四強激戰後首度交手。兩隊陣中皆有多名現役國家隊成員，實力伯仲之間，上季季後賽陶巴特雖然連勝克魯塞羅3場，但其中2戰都打滿5局才分出勝負，新賽季的首度碰頭兩隊又會擦出什麼火花呢?

4.「冰球」：提供5場單場投注。

12/17(二)08:00紐約遊騎兵將在主場迎戰納許維爾掠奪者，大都會區遊騎兵季前重金簽下的帕納林近期火力凶猛，率領遊騎兵逐步朝東部八強邁進，而過去多次奪下中央區冠軍的掠奪者本季戰績慘澹，招牌的強勢防守已不復在。如今物換星移，掠奪者要在客場拿下遊騎兵困難重重。

近期西部最火熱的球隊明尼蘇達荒野本周將分別在12/18(三)11:00作客挑戰維加斯黃金騎士，及12/22(日)03:00交手溫尼伯噴射機，季初狀況低迷的荒野一度在聯盟墊底，近期一波11連不敗後，戰力漸漸步回正軌，黃金騎士與噴射機勢必得提防手感發燙的荒野大軍。

達拉斯星辰本周也迎來兩場硬戰，12/20(五)08:00星辰將作客坦帕灣閃電，上季例行賽無往不利的閃電本季榮景不再，星辰有望終止與閃電的對戰5連敗。12/23(一)08:00星辰回到主場迎戰卡加利火焰，火焰11月底炒掉總教頭彼得斯後終於找回上季的強勢進攻，近期更打出一波7連勝，星辰的鐵桶陣對上火焰電光石火的進攻，哪隊能佔得上風?

(中時電子報)