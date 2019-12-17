14日下午，彰化縣員林市區冬陽露臉，支持群眾扶老攜幼，陸續湧入韓國瑜與彰化縣立委候選人蕭景田聯合競選總部成立大會，熱情鄉親把整個龍燈公園擠得水洩不通，揮舞旗幟不停吶喊「韓國瑜！凍蒜！」現場氣氛嗨翻天。

韓國瑜從黨內初選開始，一路以來營造「雲林女婿」、「菜農韓總」形象，現在更透過他的「鐵桿兄弟」、全國農會理事長蕭景田，組織全國農、漁及水利會成立後援會，全力搶攻中南部農業大縣選票，此舉被解讀是為了加強「陸軍」組織，以求在綠營網路大軍空襲中突圍。

長期以來，農、漁和水利會都是傳統選舉地方樁腳的重要基礎，在以農業為主的縣市更是如此；雖然民進黨近年來屢次試圖攻占農漁會山頭，但因綠營霸道地整肅農漁會財政及人事而導致反彈；此外，民進黨還打算將農田水利會收歸國有，也遭到強烈抗拒。

全國農、漁及水利會組成「陸軍」防線，力抗綠營網軍的「空戰」，展現挺韓氣勢。（圖／報系資料庫）

「身為全國農會理事長，全國農會都在關心這場選舉！」蕭景田說，與韓國瑜感情深厚，加上他曾擔任過台北農產運銷公司總經理，對於農民的生活照顧一定會更好，所以義無反顧，就是要挺最支持農民的韓國瑜。

韓國瑜聯手蕭景田造勢，收編三大組織的雄心不言可喻。一名韓國瑜幕僚透露，韓國瑜期待鞏固「陸軍」組織，對抗接下來綠營可能發動的猛烈網路攻擊。

延伸閱讀

(中時電子報)