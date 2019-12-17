知名歌手謝和弦近日爭議不斷，除了被混血妻子Keanna檢舉吸毒而遭逮捕，還與直播主莉婭（Liya）開房約會，他事後更公開承認Liya是新女友，態度出奇地坦率大方。本刊接獲爆料，長相甜美的Liya，姣好的身材其實是出自整型診所的抽脂與自體脂肪隆乳手術，為了愛美不畏疼痛。
爆出呼麻及帶新歡開房間的新聞後，謝和弦對外沒有先道歉，反而呼籲大麻合法化，並在臉書發文嗆老婆Keanna：「謝謝妳愛我，但我比較愛大麻，希望台灣大麻除罪合法化。孩子生下來，要認我，我負責；不認我，祝福妳有新的美好人生。」事實上，謝和弦早就對媒體透露：「永遠單身，不敢再結婚了。」還說自己「對每個都很公平」，看來他已鐵了心離婚，即使老婆懷孕，都無法挽回他的心。
至於謝和弦口中的新女友Liya，本名陳莉涵，原為職業舞者，六年前曾是女團「春櫻」成員，但並未走紅。不過，Liya仍滿懷星夢地飛到大陸發展，曾是表演水牢逃脫的女魔術師，去年自費製作單曲〈MEOW〉，只是仍未打響名號。
Liya今年返台當起直播主，事業雖然尚未發光發熱，卻因為與謝和弦開房間，「另類」地一夕成名。
本刊接獲爆料，Liya過去的身材，是下盤穩重、上身單薄的「運動員型」，與目前豐胸纖腰細腿的「完美比例」，可說大不相同。知情人士說，Liya曾去整型診所抽大腿脂肪，還做了自體脂肪隆乳手術，才雕琢出火辣的Ｓ曲線。
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(中時電子報)
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