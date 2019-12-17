繼印尼獅子航空、衣索比亞航空2起空難奪走346條人命後，波音公司昨（16）日宣布，將自明年1月起，停產737MAX機型。

(中時電子報)

#波音 #737 MAX #停產 #空難 #印尼獅子航空 #衣索比亞航空