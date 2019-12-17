中央氣象局指出，今(17)日各地多雲到晴，明(18)日東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼，中南部日夜溫差大，北部及東北部地區轉有局部短暫雨，東部及東南部地區亦有零星短暫雨。

今(17日)屬於環境水氣少的狀況，西半部地區清晨低溫約16、17度，局部區域仍不排除出現13度左右低溫，白天起日照明顯，各地回溫明顯，白天溫度方面，東半部可達27度，西半部地區可達29度，提醒民眾留意日夜溫度變化適時調整穿著。

環保署空氣品質預報資料顯示，今日環境場持續為偏東風，西半部地區位於背風側，加上風速偏弱，擴散條件仍不佳，夜間及清晨污染物易持續累積；午後南部地區受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，中南部地區夜間或清晨短時間可能達紅色警示等級。

(中時 )