07：41花蓮秀林鄉規模4.0地震 最大震度花蓮5級 07:492019/12/17 中時電子報 莊楚雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 氣象局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮秀林鄉今天上午07時41分發生規模4.0的地震，地震深度17.9公里，最大震度5級，震央在花蓮縣政府西偏北方10.5公里。各地最大震度為：花蓮縣銅門5級，花蓮縣花蓮市4級，台中市梨山、宜蘭縣南山2級。 宜蘭規模5地震原因曝光 氣象局：3天內恐有規模3餘震 地牛翻身！晚間7：26宜蘭南澳規模5地震 撼動北台灣 (中時電子報) #規模 也許您會感興趣 推薦閱讀 PIDA轉型打造「光電協進會4.0」 10:142019/12/13 科技 ETF投資超夯 規模再創新高 04:092019/12/15 財經要聞 北京外來人口3年負增長 藍皮書：人口控制效果較好 12:482019/12/15 兩岸 《基金》11月投信基金規模達3.95兆元，連8月創新高 10:342019/12/16 財經 宜蘭規模5地震原因曝光 氣象局：3天內恐有規模3餘震 20:142019/12/16 生活 生活熱門新聞 驚！將與再度韓國瑜合體直播？館長臉書回應了 - 生活 他去好市多一次抱走5箱！內行人才懂：超好用 - 生活 9成人都不知道？LINE竟有這功能 - 生活 小英連任有危機 詹惟中一算驚：她就是那最後一根稻草 - 生活 管碧玲一句話激怒高雄人 網嚇：她差點當上教育部長... - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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