花蓮秀林鄉今天上午07時41分發生規模4.0的地震，地震深度17.9公里，最大震度5級，震央在花蓮縣政府西偏北方10.5公里。各地最大震度為：花蓮縣銅門5級，花蓮縣花蓮市4級，台中市梨山、宜蘭縣南山2級。

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(中時電子報)

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