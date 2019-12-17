選戰倒數，各陣營拚造勢，民進黨在1月10日選前之夜搶到凱道路權，而國民黨則是預計在北中南各辦一場造勢，1月4日將再度到三重水漾公園舉行造勢大會，選前之夜將回防高雄造勢。對此，韓國瑜國政選戰中心副執行長黃鴻鈞提及，為防蔡出奧步，韓必須要贏84萬票以上。

韓國瑜民調雖落後蔡英文，但因其造勢總是吸引爆滿人潮，外界紛紛認為這次大選相當詭異。韓國瑜也多次提及假民調太多，可怕在於打擊韓國瑜支持者的信心，他非常清楚，真實情況不是這樣。他提及造勢時，民心熱呼呼，每雙眼睛充滿熱情期待，民調怎麼可能會低？據《中評社》報導，黃鴻鈞表示，韓國瑜陣營在選戰政策主軸上會強化三個議題，包括一、「楊蕙如們」，也就是綠營網軍。二、蔡英文的博士論文門。三、澳洲媒體都證實造假的王立強案。

黃鴻鈞也提及，若到民調不能公布倒數階段，要防範蔡耍奧步。他說最怕綠營作票，或開票結果蔡落敗，製造衝突沒收選舉。他認為，韓目標至少要贏84萬票以上。

黃鴻鈞指出，韓國瑜讓南部翻轉，接下來國政顧問團會加強說服北部知識藍、經濟藍、青年藍，提出好的政策讓他們回歸。

(中時電子報)