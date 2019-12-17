小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（17日）財經重點。

【1】5G手機放量 五天王得利

瑞信證券年底送暖台股，將5G智慧型手機2020、2021年出貨雙雙上調至2.5與5億支，並點出五大最受惠股：台積電、台達電、大立光、穩懋與全新，宣告外資圈對5G出貨上調已有共識。

【2】台股市值 40兆在望

中美第一階段貿易協議達成共識，外資連四買，權王台積電16日股價小跌3元，收在336元，但補漲效應擴及大型龍頭股，聯發科、台塑化、南亞科單日市值大增98～151億元加持下，上市櫃市值攀升至39.62兆元再創新猷，距40兆門檻僅差臨門一腳。

【3】嚴陳莉蓮出招 重押納智捷78億

為延續品牌大業，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮再出招，大舉對納智捷汽車公司注資78億元，相當於裕隆汽車半個股本，重押納智捷16日新上市的多功能休旅車URX，更藉此打臉外界品牌事業將收攤的傳言。

【4】賴英里跨足航空 接騰達董座

前華航董事長趙國帥2018年3月申請籌設，2019年元月取得營業執照的騰達航空，16日傳出趙國帥帶領的經營團隊，以功成身退理由，已自本月14日起集體退出騰達航空，與幕後大股東龍巖集團總裁李世聰拆夥。騰達也發布訊息表示，16日已召開臨時董事會，將由賴英里代理董事長兼總經理。

【5】國泰：明年經濟成長最高衝3％

台灣經濟及台股明年不看淡。國泰台大產經研究團隊16日宣布，調高2019年台灣經濟成長率預估，由原先的2.2％拉高到2.5％；同時預測2020年台灣經濟成長率為2.3％，也比原先第三季預估的2％提高，且國泰台大預估明年最樂觀的經濟成長率有機會觸及3％。

(中時電子報)