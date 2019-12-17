生華科(6492)法說會時總經理宋台生說，Pidnarulex(CX-5461)明年將啟動二期臨床、Silmitasertib(CX-4945)抗基底細胞瘤(BCC)明年也將啟動收案，明年會很忙。

生華科開發中兩項新藥Pidnarulex(CX-5461)和Silmitasertib(CX-4945)，皆針對具特定生物標記的腫瘤細胞為作用機制。宋台生表示，Pidnarulex(CX-5461)將啟動二期臨床試驗，有機會被核准Tissue-agnostic(非特定腫瘤)資格，力拚3-4年取證上市。

另外，Silmitasertib(CX-4945)抗基底細胞瘤(BCC)明年將啟動收案，只要收案26個，最快明年將會完成，有機會後發先至。

宋台生說，台灣新藥股沒有很慘、只有更慘，最重要的是沒有看懂這個產業的分析師，普遍知道臨床在一期、二期還是三期，但卻不知道其中的不同之處。市場好時大家一窩蜂的看好，目前經過幾家公司表現不如預期，但還是不懂。

(時報資訊)