早年以「花系列」電視劇女主角走紅的崔佩儀，近年雖已淡出演藝圈，但偶爾仍會上談話性節目曝光，日前上節目《一袋女王》時，透露曾想嫁給育有2女的證券公司老闆，這讓母親難以接受，甚至以死相逼怒斥她：「你不會有好下場」。

崔佩儀表示當時有位名導太太，介紹證券公司大老闆給她認識，由於對方事業有成又頻頻對她獻殷勤，讓她很快就點頭答應交往，不過交往後對方就灌輸她觀念，就是「賺錢不要全部交給媽媽，不要常接媽媽的電話」，當時的崔佩儀更是乖乖聽話照做，讓母女關係相當緊繃，不過壓垮母女間的最後一根稻草，就是男方要崔佩儀放棄演藝事業，並幫她專心帶2個小孩，這讓母親氣憤到要從住家13樓往下跳，更怒斥她：「女兒，這不會有好下場」。

母親突如其來的舉動，讓崔佩儀嚇到緊抱母親另外一隻腳，並跪著求母親別做傻事之外，更答應會與對方分手劃清關係，這才讓母親打消尋死念頭。

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(中時電子報)