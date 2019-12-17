台南沙崙智慧綠能科技城16日正式啟用，行政院副院長陳其邁表示，未來招商工作將借鏡北部林口新創園成功經驗，引進加速器與孵化器進駐，盼使與綠能產業、未來智慧運用服務相關的新創公司能在此更蓬勃發展，打造形成「北林口、南沙崙」的台灣綠金聚落。

位於台南高鐵站附近的沙崙智慧綠能科學城，由相關單位歷時2年共同協力打造。陳其邁指出，智慧綠能科學城是蔡英文總統「5加2」產業創新計畫至關重要的產業之一，預期未來需求帶動創新、創新帶動產業發展，將成為研究試驗及未來生產研發的基地。

沙崙智慧綠能科學城肩負打造台南作為台灣新世代科技重鎮，進而推動台灣躋身亞洲高階技術研發中心的任務。結合附近的多處科學園區與工業區，將快速帶動大南方高科技產業與智慧應用服務相關產業發展，形成綠能創新產業生態系，打造台灣的綠金聚落。

陳其邁表示，沙崙智慧綠能科學城在核心區域建置「綠能科技聯合研究中心」及「綠能科技示範場域」，可增加綠能科技的前瞻研究與研發能量，並集中在交通最便捷、人文薈萃、文化最豐富的台南市，相信能吸引很多科技的尖端研究團隊與人才來到台南。

陳其邁指出，沙崙智慧綠能科學城的所有行政工作，由經濟部工業局與能源局負責整合，未來招商亦將借鏡北部林口新創園成功經驗，在D區、F區和X區引進加速器與孵化器進駐、大型跨國企業或領導人的先進研究團隊等。

陳其邁進一步指出，包括台積電5奈米、3奈米累積1.2兆元的投資，華邦電與高雄日月光半導體、以及美光等國際大廠等，均在沙崙智慧綠能科學城的隔壁，希望能扮演好孵化、加速的角度，讓南方整體科技產業加速往前衝，成為未來全球研究綠能發展的重鎮之一。

(時報資訊)