行政院經貿談判辦公室昨（16）日舉辦「WTO國際研討會」，政委鄧振中表示，目前是世界貿易組織（WTO）改革的關鍵時刻，今年研討會彰顯台灣願意持續與會員共同推動WTO改革及談判，相信此次研討會的豐碩成果，可做為政府與企業因應WTO事務的重要參考。

經貿辦此次邀請國內外頂尖學者及台灣國際經貿領域專家各界先進，針對WTO面臨挑戰、國家安全條款的運用、數位貿易等關鍵議題進行對話，以促進台灣對WTO的參與貢獻，共吸引300多位部會官員、各國駐台代表、學界與企業界相關人士與會。

經貿辦指出，與會者均同意WTO對國際貿易的重要性與過去的重大貢獻，以及當前多邊貿易體系之危機，同時亦認為WTO改革應包括談判功能及規則的改革、監督機制與透明化的要求，以及爭端處理制度的變革等。

針對國家安全例外條款適用議題，與會者認為在地緣政治對立年代，各國將增加運用威脅手段強迫對方就範，貿易將會是重要手段之一，此條款被使用的可能性增加，且可運用議題空間大，運用的手法可能涉及企業營業行為，企業界應有所準備因應、並及早從國際布局。

(時報資訊)