英超球星厄齊爾(Mesut Ozil)因為發文批評東突問題(新疆問題)而引來爭議，他在大陸的粉絲貼吧也遭到關閉，央視周日臨時取消了他母隊兵工廠的賽事直播。大陸外交部發言人耿爽向厄齊爾釋出善意：「他似乎是被假新聞蒙蔽了影響判斷，歡迎他親自來新疆看看。」

厄齊爾認為「東突厥斯坦」遭到中共政府殘酷鎮壓，並且有10萬人被關入高度戒備的集中營。耿爽指出厄齊爾的認知錯得離譜：「新疆是中國領土不可分割的部分，中國歷史上從來沒有把新疆稱為東突，更不存在所謂東突厥斯坦國。我不清楚厄齊爾先生有沒有來過新疆，他不知道中國政府依法保護維吾爾族的宗教信仰自由，也不知道當地的反暴恐(恐怖攻擊)措施獲得各族民眾支持。」

英媒BBC報導，新疆3年前開設的「再教育營」其實是戒備森嚴的集中營，裡面的疆獨人士日夜遭到「監禁、洗腦、懲戒」，中共政府還以衛星監控180萬名可疑份子。他們派人實地訪查，發現位於烏魯木齊的「再教育營」並沒有顯示在Google地貌上，外圍還有警察阻止平民越界，BBC稱其為「隱藏的集中營」。

厄齊爾批評穆斯林世界對新疆問題漠不關心，但這與香港問題的熱度不同，西方媒體對厄齊爾(土耳其裔德國人)並無好感，對穆斯林的權益更是興趣缺缺。大陸球迷讚賞外交部的發言展現出「大國氣度」，看來整起事件對兵工廠和英超的影響不會很大。

(中時電子報)