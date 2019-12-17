真是好心被雷親。一名王姓男子昨〈15日〉清晨在新北是永和永貞路酒駕肇事，經酒測超標後被帶回派出所偵辦，未料王男自稱有癲癇要求送醫，派出所立刻帶他去耕莘醫院掛急診，但他又裝可憐身上沒錢，員警好心替他繳費時，王男竟趁隙落跑，下午才前往土城分局投案，讓戒護送醫的員警遭記過還移送法辦。

永和分局秀朗派出所昨清晨獲報永貞路發生一起交通事故，員警到場後，對肇事的王姓男子進行酒測，經測後發現高達0.64，立刻將王男帶回派出所內偵辦，不過在派出所內王男相當躁動宣稱自己有癲癇症要就醫，員警擔心有意外，立刻帶他前往永和耕莘醫院急診。

但事後王男又稱自己身上沒錢，員警看他可憐，自掏腰包替她去櫃檯繳費，但才一轉頭，王男竟然從醫院落跑，員警立刻回報警局，並沿路尋找王男，花了一上午都沒王男的下落。

但下午3點多，王男卻自己到土城分局清水派出所，向值班員警表示自己從永和分局逃跑，土城警方經電話詢問卻任後，立刻將他留置，並通知永和分局前來帶人，結束一場虛驚。但事後不但戒護員警及派出所長都遭記過處分，負責戒護的員警也遭分局移送法辦。

(中時電子報)