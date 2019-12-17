12月21日高雄將同時舉辦「罷韓」以及「挺韓」兩大遊行，韓粉與韓黑將在高雄正面對決，一較高下，鍾小平認為，這次的對決對於韓國瑜是一大利多，因為只要兩邊引起對立、激情，韓國瑜的支持度一定會上升！只要激情起來了，韓國瑜就贏定了！

鐘小平在政論節目上表示，兩軍對陣必有摩擦，高雄挺韓、罷韓兩個完全對立的聲量正面對決時，肯定會出現小衝突，而這些小衝突越多、對於韓國瑜越有利，因為韓粉們都是激情的產物，當大家都認為韓黑們在欺負韓國瑜時，韓粉們肯定是奮不顧身，一定要站出來為韓國瑜出一口氣！所以這次的遊行，無論如何，韓國瑜是贏定了！

而之前也有網友預估，若是12月21日挺韓大遊行中，韓粉的數量輸給韓黑的人數，那麼對於韓國瑜的選情更是雪上加霜，可能會激起韓國瑜「辭市長」的念頭，以背水一戰之姿面對大選，所以這場「關鍵之日遊行」對於整場大選來說，影響甚重！

(中時電子報)