「黑色餅乾」(右圖)在《火焰大對抗》中要和「口袋餅乾」對決。(圖／本報系資料照)

徐若瑄當年赴日發展，和天野ひろゆき、南原清隆組成團體「黑色餅乾」，要和另一位日本女星千秋組成的「口袋餅乾」展開對決，不過兩團主唱節目上對抗，私底下也鬧不合，時隔多年，千秋在節目揭內幕，當時是製作人為了讓節目好看，才故意製造兩人不合，讓網友看了失望痛批「把台灣人當壞人是怎樣。」

據日媒《Sponichi Annex》報導，「口袋餅乾」和「黑色餅乾」當時在節目《火焰大對抗》中，時常要展開對決，做為節目看點，而兩團也因此人氣爆紅，徐若瑄更從日本紅回台灣，不過本來私底下關係要好的徐若瑄和千秋，卻鬧出不合，原來是某次千秋從製作人口中得知，「徐若瑄不喜歡她」，但兩人常一起被邀約，讓她累積壓力很困擾，這讓千秋非常傷心並落淚，至此之後，除非工作同台，千秋漸漸疏遠徐若瑄，私下不再見面。

時隔10年，千秋遇到當時的製作人，他坦承是為了讓節目更好看，才會故意讓兩人私下變不合，而她向對方確認此事，他也爽快認「是啊」，千秋更去詢問徐若瑄，才知道她根本不知道有這件事，因此雙姝恢復交情，還一起去泡溫泉。

不過事情傳出後，也讓網友相當失望且不滿，「節目這樣做很有趣嗎？亂撥弄人與人的關係」、「混蛋製作人太過分」、「把台灣人當壞人是怎樣」。

(中時電子報)