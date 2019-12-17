此時邱于軒(紅色畫圈)正站在特勤吳彥祖(戴帽子被人遮住)身旁，笑容滿面。(圖片摘自中天新聞Youtube)

國民黨總統候選人韓國瑜15日接受媒體聯訪時，許多鏡頭卻意外捕捉到後旁的國民黨高雄市議員邱于軒一直比手畫腳要人趕快拍她和身旁特勤吳彥祖合照，只見邱臉上洋溢幸福的笑容！讓人見識到特勤吳彥祖爆紅魅力。不過，邱于軒事後喊冤表示，「真的只是要紀錄市長來大寮的行程啦！站在後面當背板也有事」！

韓國瑜15日到大寮靶場射擊，與黨籍立委候選人徐慶煌PK射靶，展開打擊黑韓大作戰。活動結束完後，韓國瑜接受媒體聯訪，媒體鏡頭意外捕捉到，身後的邱于軒雖同框韓國瑜，但似乎「醉翁之意不在酒」，一直比手畫腳，要人幫她跟站在身旁的特勤吳彥祖合照，只見邱笑眼盈盈，忍不住露出少女嬌態，似乎因可以和特勤吳彥祖拍到珍貴的合照而雀躍不已。

不過，事後邱于軒於臉書喊冤表示，「議員的生活就是這麼樸實無華且枯燥」，更強調，她看到和特勤吳彥祖同框新聞「快笑暈了」！她真的「只是要紀錄市長來大寮的行程啦！站在後面當背板也有事」！

(中時電子報)