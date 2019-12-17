美國紐約12月製造業前景指標大幅上升至29.8 創五個月新高，加上美國貿易代表保證第一階段貿易協議已經「全部完成」，美股四大指數同步揚升，續刷歷史新高紀錄，終場美股四大指數漲跌幅介於+0.36%至+0.96%，其中以費半指數最為強勢，台積電ADR上漲0.50%。

台股周一同樣呈現高檔震盪，成交量萎縮至1,400億之下，櫃買OTC指數比集中市場來的相對強勢，收盤再度站上5日均線之上，但成交量仍明顯萎縮。盤面資金聚焦記憶體、散熱、面板相關個股，終場指數上漲12.04點，漲幅0.10%，收在11,939.77點，成交金額為1,361.95億元。

指數上漲但成交量放大1,400億之下，後市下跌須量縮，反彈則須量增。下檔支撐11800點附近，上檔壓力12,050點附近。KD值均在80以上超買區，短線留意拉回震盪。觀盤2330台積電能否守穩5日線並持續創新高。

(時報資訊)