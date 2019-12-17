華府與北京之間的貿易緊張局勢緩解，以及中國11月工業產值和零售額加速增長，周一美股再創歷史新高，道瓊指數改寫11月創下的收盤新高，標普500和那斯達克指數則連續第三個交易日締造新高記錄。

周一收盤，道瓊工業指數收漲100.51點或0.36%，為28,235.89點。標普500指數漲22.65點或0.71%，為3,191.45點。那斯達克指數漲79.35點或0.91%，為8,814.23點。

美中兩國達成貿易協議，美國暫緩原訂於12月15日對iPhone等中國進口消費品加徵關稅的計畫，受此激勵，蘋果股價大漲1.7%，對標普500指數和那斯達克指數的提振最大。

對貿易局勢敏感的晶片股亦走高，費城半導體指數上漲1%，再創新高。

聯合健康集團（UnitedHealth Group）和安進（Amgen）獲高盛列入「確信買入名單」，股價分別上揚2.3%和2.7%。波音下挫4.3%，使道瓊指數漲幅受限，盤後有消息指出，波音將在1月停產737型飛機。

(時報資訊)