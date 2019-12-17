昨日故宮小編在臉書上發布貼文，為了刺激買氣，隨文附上7張圖搭配9年級生的流行語來考考大家。而貼文曝光後，也立刻引起網友熱議，小編好潮！我跟不上了，深感自己老了。

昨天故宮小編在臉書社團《故宮精品》上發布貼文，聖誕交換禮物準備好了嗎？並表示小編今年也要年輕一下，附上7張圖搭配9年級生常用的流行語，「隆哥下詔你不聽？是在哈囉」、「今年聖誕節到底要不要交換禮物？你不要旋轉我喔！」、「昨天早上網路訂的今天就到了！呱張」、「賴你已讀不回，你當我塑膠喔？」、「尬電！愛死隆哥的聖誕贈禮」、「7、8年級看完表示史密斯」。

「是在哈囉」的意思是「是在搞什麼？」源於美國人常用「Hello？」表示對方搞不清楚情況；「旋轉」則有推託、敷衍的意思；「塑膠」在以前有裝飾品，沒用的意思，但現在則進階為「無視」；「呱張」、「尬電」、「史密斯」這3組流行語皆取自諧音，「呱張」是「誇張」的意思，「尬電」是英文 God Damn（我的老天），而史密斯就是把「什麼意思」念超快以後衍生出的音。

貼文曝光後，立刻引發網友熱議，「小編太潮！跟不上了，要附上解說」、「拜託故宮快出這款貼圖」、「快跟不上小編的光速了」、「我深深覺得自己老了」、「唉！好大的代溝」、「故宮不是賣古的嗎？怎麼會這麼潮」。

(中時電子報)