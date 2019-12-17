英特爾公司周一宣布約以20億美元收購總部位於以色列的人工智慧（AI）晶片製造商Habana Labs，以擴大旗下AI產品組合，進而強化數據中心事業。

由於PC銷售成長停滯，英特爾日益倚重數據中心晶片事業。英特爾看好到2024年，快速成長的AI晶片市場規模將突破250億美元，而今年旗下AI相關業務營收可望較去年成長20%，突破35億美元。

AI處理器新創公司Habana設立於2016年，在以色列特拉維夫市、加州聖荷西、中國北京市、波蘭格但斯克市都設有營運據點。該公司目前為止已籌得1.2億美元資金，包括去年在以英特爾投資公司（Intel Capital）為首的籌資回合中籌得7500萬美元。

未來Habana仍將是獨立運作的事業單位，由目前的管理團隊領導，並隸屬於英特爾數據平台集團。

英特爾近幾年進行了一連串AI相關收購交易，已將Movidius、Nervana、Altera和Mobileye等納入麾下。英特爾數據中心事業集團主管謝諾伊（Navin Shenoy）表示，Habana的晶片主要針對在數據中心完成的「深度學習」（deep learning）。

該公司在今年6月推出新的Gaudi AI訓練處理器，號稱其運算處理速度加快許多，能與英特爾競爭對手輝達（Nvidia）提供的類似產品競爭。

(時報資訊)