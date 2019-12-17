民進黨副總統候選人賴清德日前為黨內立委參選人站台，主打「三張選票顧台灣」，甚至當場比出「佛祖手勢」，宣稱佛祖其實也支持3號，讓台下支持者歡欣鼓舞。國民黨總統參選人韓國瑜支持者「韓粉」不甘示弱，秀出門神比出2號的照片，大喊：「天機已現，大家知道要選幾號了吧！」

賴清德日前在造勢場合上，當眾模仿佛祖手勢，表示自己之前到高雄鳳山龍山寺參拜觀音佛祖時發現，佛祖也比出「3」的手勢，可見佛祖也力挺「三張選票護台灣」訴求，現場支持者與參選人也跟著賴一起比出「佛祖手勢」。賴這番「佛祖比3號」言論，引各界熱議；有人認為趣味，卻也有人痛批根本怪力亂神的無稽之談。

網友在臉書社團「韓家軍」發文，刊出門神雙雙比出「2」的照片反制，直言：「天機已現，大家知道要選幾號了吧！」文章一出，迴響熱烈，獲得超過2200個讚、超過200則留言與數十次分享。

網友紛紛回應：「2號勝利！」「就是要2號」、「H是韓hold the ROC，愛人民，努力革新，爲下一代，投2號不必道歉」、「這算是神明認證嗎？堅定支持韓國瑜」、「雙雙對對，萬年富貴」、「對著朝陽比出2號」、「勝利的2號」、「2號是庶民暗號」、「天機洩漏」、「神蹟已定」、「門神是好神！」

(中時電子報)