英系監委陳師孟將約詢判前總統馬英九無罪法官，引發監察院權干預司法權疑慮。國民黨不分區立委被提名陳以信說，未來進入立院，他將推動「妨害司法公正罪」立法，把膽敢妨害司法公正獨立性的通通抓起來！

陳師孟先入為主，認定判馬無罪法官唐玥枉法裁判，並在此前提下要約談唐玥。陳以信在臉書貼文，說他真的忍無可忍！監察權竟敢入侵司法權！如果他進入立法院，一定要強力推動「妨害司法公正罪」立法，把膽敢妨害司法公正獨立性的通通抓起來！

陳以信並標註說，妨害司法公正罪，不分對象，立委監委都一樣。

(中時 )