專剋陳師孟們 陳以信：進入院將推妨害司法公正罪 09:102019/12/17 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陳以信將推妨害司法公正罪立法(陳以信臉書擷圖) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英系監委陳師孟將約詢判前總統馬英九無罪法官，引發監察院權干預司法權疑慮。國民黨不分區立委被提名陳以信說，未來進入立院，他將推動「妨害司法公正罪」立法，把膽敢妨害司法公正獨立性的通通抓起來！ 陳師孟先入為主，認定判馬無罪法官唐玥枉法裁判，並在此前提下要約談唐玥。陳以信在臉書貼文，說他真的忍無可忍！監察權竟敢入侵司法權！如果他進入立法院，一定要強力推動「妨害司法公正罪」立法，把膽敢妨害司法公正獨立性的通通抓起來！ 陳以信並標註說，妨害司法公正罪，不分對象，立委監委都一樣。 涉推傷警 前公投盟執行長被逮 (中時 ) #司法 #陳師孟 #監察 #法官 #推動 也許您會感興趣 推薦閱讀 持有道路土地無法請領年金 法官聲請釋憲遭不受理 17:302019/12/13 社會 台鐵近3億採購案延宕至今未驗收 遭監察院糾正 20:292019/12/13 政治 眾院司法委員會通過對川普的兩條彈劾條款 23:392019/12/13 國際 大火七死》曾輔導縱火富少法官 胞弟一家三口遭火焚 12:002019/12/14 社會 縱火富少奪弟命 輔導法官親赴現場神情哀戚不發一語 13:052019/12/14 社會 馬英九無罪定讞 陳師孟要約詢法官 15:262019/12/16 社會 黨產條例違憲又一例 北高行法官聲請釋憲 15:352019/12/16 政治 判馬無罪法官唐玥 陳師孟早有成見指枉法裁判 21:242019/12/16 政治 監委約詢法官 法界批恐嚇司法 04:102019/12/17 社會新聞 赤裸裸干預審判 綠色恐怖再現 04:102019/12/17 社會新聞 政治熱門新聞 只要打倒他 網：韓民調立刻翻轉！ - 政治 大選有漏洞！中選會擅改規則 空白選票恐成輸贏關鍵 - 政治 關鍵之日正面對決 鍾小平：無論如何韓國瑜贏定了 - 政治 選情恐翻盤？波特王政治效應 謝震武提2前例 - 政治 最新民調出爐 網看完驚喊：這是誤植嗎？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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