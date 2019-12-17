國際男子職網ATP傳出可能有球員涉入地下簽賭，德媒Die Welt、ZDF報導這是一起大規模的腐敗，簽賭者包含1位世界排名前30的選手。報導沒有具體點名，只暗示此人擁有3座冠軍，符合條件的有阿根廷Diego Schwartzman、義大利Matteo Berrettini、澳洲Alex De Minaur、喬治亞Nikoloz Basilashvili、法國Benoit Paire。

非法簽賭團體源於地近東歐的亞美尼亞，觸角擴及西班牙、法國、比利時、美國，涉入球員估計超過135人，美國聯邦調查局FBI也同意協助調查。至今大約數百場比賽受影響，每次簽賭、打假球的獲利可達數萬歐元。阿根廷選手Marco Trungelliti告訴德國媒體，表示他曾被組頭找上，「每一層級的賽事都有假球，也有世界前50名的選手涉入。」

德國名將祖維瑞夫(Alexander Zverev)上月在ATP年終賽翻找背包時曾引發關切，依照規定選手禁止在賽事間使用電子器材，祖維瑞夫被懷疑偷看手機。後來證實是誤會(他手機留在更衣室)。網球的低階賽事向來是假球的溫床，因為比賽缺乏關注，相當不易察覺，有些主辦單位停止在網路發布即時比數以減少簽賭，但無法阻止在場人士使用電子器材。

英媒BBC多年前爆過震撼網壇的假球事件，職業賽事隨著近年獎金提高，放水傳聞大幅減少。ATP平日也會處罰「缺乏體育精神」故意不認真打球的選手，沒收他們的參賽獎金。

(中時電子報)