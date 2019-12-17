大陸一名12歲的劉姓男童，某日在家吃完飯後，選擇在父母房內上吊輕生。父母在整理愛子遺物時發現了他手繪的恐怖漫畫，控訴著自己因為遭受老師暴力且無情的對待，才選擇結束自己的生命。

據劉父表示，事發當天兒子沒什麼異樣，只比平常多吃了一碗飯。待夫妻兩人回家後，看見家裡的燈亮著，電視也沒關，找了一會兒，發現兒子似乎在他們房間裡，還將門反鎖。劉父從窗外看了看房間的情形，發現兒子背靠衣櫃坐在地上，心裡覺得不妙，馬上破門而入，只見兒子脖子套著繩子，已經斷氣。

儘管劉父當時努力的替兒子做CPR，也馬上通報警方、救護車，但劉姓男童仍回天乏術。痛失愛子的夫妻在替兒子整理遺物時，竟發現一張手繪的恐怖漫畫，漫畫中男童將自己比喻為不堪老師暴力對待而走上絕路的人。

這張漫畫讓兩夫妻懷疑孩子在學校是不是遭受了霸凌，於是衝到學校問其他同學。想不到，卻得到令他們震驚的答案。同學表示，劉姓男童生前確實遭到班裡霸凌，當時有人將他的書包丟到地上，還有人嘲笑他。氣不過的劉姓男童便與笑的最過火的那人發生了肢體衝突。

事後劉姓男童被老師叫到外面訓話，還被懲罰。據同學所述，當時老師親口在教室裡說中午不給男童吃飯以示懲罰。同時，劉父還意外得知，該名老師平日會用辱罵、藤條、摑掌的方式處罰自己兒子和成績不好的孩子。

得知此事的劉父立刻向校方要求查看教室監視器，對方卻回答「視頻壞了」，明顯想要敷衍塞責。劉父一氣之下，將此事告訴媒體。經過媒體的報導，目前警方已經介入調查。而該校校長則表示，在警方調查結果出爐前，不會進行回答。

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(中時電子報)