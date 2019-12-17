一生最多只能買二張、保額最高50萬元的小額終老保單，2020年1月1日起保費將調漲，據壽險業者表示，年齡越輕者漲幅越高，大約漲15~20％不等，中高齡者也漲2~10％不等，20年繳下來，差半個月投保，保費差1~2萬元不等。

金管會為了因應老年化社會，提供民眾以最便宜的保費，投保支應生命最後一哩路費用的保單，即小額終老保單，原本每人一生只能投保一張，且保障最高30萬元，保險局2019年7月1日開放為一生最多買二張，保額最高拉高到50萬元。

保額拉高後，買氣明顯回溫，據保險局統計，今年前10月小額終老保單投保件數共6萬5,301件，新契約保費10億6,207萬元，但若只看今年前6月，即保額未調高前，只有2萬6,458件，保費4億2,845萬元，無論件數或保費都比去年同期衰退5成以上。

但從7月1日到10月底，小額終老的投保件數則有件數3萬8,843件，保費6億3,362萬元，件數比去年同期成長6成，保費成長近53％，且下半年四個月的時間就比上半年多出5成的銷售量。

不過因為2020年1月1日起，所有幣別的保單責任準備金利率全數降1碼（0.25％） ，小額終老保單亦得跟著降責準利率，由今年的2.25％降為2％，雖然仍是比一般長年期新台幣保單1.75％的責準利率高，也就是保費會比一般壽險保單便宜，且小額終老保單附加費用率規定只能收10％以內，但利率調降，保費就會變貴，小額終老保單明年亦會漲價。

據壽險業者表示，年紀輕者如25歲以下，且繳費年期選6年左右，保費是漲15~20％，若是繳費年期20年，則漲10~17％左右；55歲以上漲幅就相對較小，約1~5％左右，不過即便看起來幅度不大，但因為高齡者保費較高，55歲投保50萬元保額的小額終老保單，繳6年，一年保費也要5萬多元，漲5％後總保費也是差1萬多元快二萬元。

不過，壽險業者也表示，可能是保戶仍是關注傳統儲蓄險，目前並沒有感受到小額保單「停售效應」。

(工商 )