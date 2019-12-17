中美敲定第一階段協議、原本緊張的貿易關係隨之降溫，再加上中國經濟數據表現強勁，激勵美國四大指數12月16日刷新歷史收盤高。台股今（17日）開平盤，隨後指數往上攀升，挑戰萬二關卡。

信誠環球證券投資顧問副總經理許豐祿指出，指數只要衝高，資金多集中在台積電上，大多數個股都是衝高回落或是直接向下俯衝，但是指數休息整理，資金就轉往中小型股票拉抬，如踩對節奏，就能戰無不勝、攻無不克。

台積電休息，資金轉向中小股票，半導體設備續向上攻擊，散熱族群全面反彈、光學股玉晶光一枝獨秀，PCB華通領軍反彈，遊戲股、特斯拉概念股，盤面生氣勃勃，眼光所及都是漲升。

許豐祿指出，在美股再創新高之下，台股有機會挑戰12,000點。但是要注意資金的流動轉向快速，攻指數則個股放量要先出場，指數整理則挑選個股往上操作。

國泰證期經理蔡明翰指出，近期主力、法人心態逐漸保守，但電子類股仍為市場主流，法人與主力同步買超電子股集中於位階偏低相關族群，包括面板、下游組裝與記憶體，顯示指數高位階下，主力及法人雖偏多操作，但以低位階電子股為主。

(工商 )