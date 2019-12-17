美股消息面：

1.美中兩國達成首階段貿易協議，周一紐約1月期油收漲14美分0.2%，為每桶60.21美元。倫敦布蘭特2月期油收漲12美分或0.2%，為每桶65.34美元。兩款期油合約均創下9月16日以來的最高價。

2.Markit美國12月製造業採購經理人指數（PMI）初值為52.5，符合市場預期，但略低於11月終值52.6；其中產出和新訂單分項指數均下跌。服務業PMI初值為52.2，高於市場預估的51.9和11月終值51.6。綜合PMI初值報52.2 高於11月終值52。

3.市場觀望更多美中貿易協議的細節，周一尾盤美元指數跌0.15%，報97.030。對貿易局勢敏感的人民幣和澳元均脫離上周創下的4個月高點。投資人預期上周英國首相強森領導的保守黨在國會大選贏得壓倒性勝利將結束英脫歐的不確定性，尾盤英鎊升值近0.2%，報1.335美元。

4.因投資人認為美中貿易局勢仍存在不確定性，美元走軟，黃金價格持穩，周一美國期金持平於每盎司1,480.50美元。

(時報資訊)