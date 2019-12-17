《基金》元富那斯達克亞洲高股息指數，准發ETN 09:092019/12/17 時報資訊 林資傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 金管會證期局表示，核准元富證券申報發行「元富那斯達克亞洲（日本除外）高股息指數投資證券」，追蹤連結標的指數為「那斯達克亞洲（日本除外）高息股票淨報酬指數」，共發行3500萬單位，每單位發行價格15元，發行總額5.25億元。 證期局指出，「元富那斯達克亞洲（日本除外）高股息指數投資證券」發行後將於櫃買中心掛牌，投資人在買賣該指數投資證券（ETN）前應詳閱公開說明書，以充分瞭解該指數投資證券特性、投資人應負擔成本費用，及相關投資風險等各項資訊。 (時報資訊) #元富證 #那斯達克亞洲（日本除外）高息股票淨報酬指數 #指數投資證券 #ETN 也許您會感興趣 推薦閱讀 明年LCD面板資本支出 10年新低 04:102019/12/16 產業．科技 康和證券預期本周指數區間11,500-12,200點 08:512019/12/16 財經 康和證券單車環島公益再次南北串連 10:402019/12/16 財經 《基金》明年股債配，高息及趨勢成長「資」色佳 10:512019/12/16 財經 首波3檔台股期權策略即時指數 16日發布 11:432019/12/16 財經 《期貨》股市期權策略系列指數上線，首波3檔即時指數 11:422019/12/16 財經 《產業分析》全球投資者關注？政經、風險報酬、ESG三足鼎立 11:422019/12/16 財經 那斯達克 今年IPO募資勝NYSE 19:002019/12/16 財經 臺股期權策略系列指數 上線 04:102019/12/17 證券．權證 臺股策略系列 首發三檔即時指數 04:102019/12/17 社會新聞 財經熱門新聞 台積電撐腰 聯發科天璣1000報價獅子大開口 - 財經 領錢前先叫學長...民營銀行這創舉威到爆 - 財經 陸被川普抓到把柄 關稅戰恐釀經濟危機 - 財經 下個台積電？老謝：台企翻身 2產業拚進世界排名 - 財經 嚴凱泰知道一定很開心！納智捷URX 預接單破千台 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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