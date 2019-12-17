金管會證期局表示，核准元富證券申報發行「元富那斯達克亞洲（日本除外）高股息指數投資證券」，追蹤連結標的指數為「那斯達克亞洲（日本除外）高息股票淨報酬指數」，共發行3500萬單位，每單位發行價格15元，發行總額5.25億元。

證期局指出，「元富那斯達克亞洲（日本除外）高股息指數投資證券」發行後將於櫃買中心掛牌，投資人在買賣該指數投資證券（ETN）前應詳閱公開說明書，以充分瞭解該指數投資證券特性、投資人應負擔成本費用，及相關投資風險等各項資訊。

(時報資訊)