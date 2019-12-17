聯發科執行長蔡力行昨天（16日）出席投資論壇時表示，半導體產業是台灣的護國神山，而聯發科也是其中一員。財信傳媒董事長謝金河對此表示，經營者對自己的公司、產業有信心，就是產業奮起的第一步，而從這個現象來看，台灣走向世界，這正是躍升的新里程碑。

謝金河在臉書發文指出，過去30年，台灣的電子產業多數只是把生產基地搬遷至大陸，充分使用其廉價勞力，結果充大營收，但獲利、市值不增反減，電子五哥是代表作。這兩年台灣產業開始走向世界，台積電一馬當先，新製程領先全球，現在市值跑到3041億美元，已躋身為全球第16大市值企業，聯發科盯住高通奮起直追，今年表現可圈可點，市值也即將超越7000億台幣。而大立光一直執全球變焦鏡頭牛耳，玉晶光也翻身了。

再往下看，台灣有兩個產業，排頭是日系大廠，台系大廠往上追進的力道會逐漸彰顯，一個是矽晶圓，一個是被動元件。全球矽晶圓大廠排名，信越半導體一枝獨秀，老二是Sumco，台灣的環球晶第三，但現在環球晶超車Sumco坐上第二。

而在被動元件產業方面，全球排名第一是Murata，市值4.47兆日圓，Keocera約2.83兆日圓居次，第三是TDK約1.63兆日圓，驍勇善戰的陳泰銘率領國巨努力拚購，這兩年努力併入Pulse等大廠，目前已超越太陽誘電，也有機會挺身進入前三大。

這種產業造山運動，正在台灣慢慢發生，台灣的經營者不再是單向鎖進大陸，而是面向全球，最近郭台銘美國行，除了到白宮看川普，他去見谷歌的新CEO Sundar Pichai及微軟的Nadella，他們兩位都是印度人，這是很有啟示性的。

(中時電子報)