韓國瑜競總發言人何庭歡。（黃福其攝）

「館長」陳之漢要再和國民黨總統候選人韓國瑜進行直播？當館長在臉書表示「韓辦發言人邀約直播，我答應了大家拭目以待」時，驚動大批網友，以為館長要韓國瑜直播，館長趕緊澄清表示，不是韓國瑜拉，是韓競辦發言人何庭歡。網一聽是何庭歡，紛紛暴動表示館長艷福不淺！

陳之漢自從韓國瑜表態要參選總統後，由粉轉黑，痛批韓國瑜不守承諾，甚至表示自己曾經支持韓國瑜是人生最屈辱的一次。不過如今傳出館長將與韓國瑜再度合體直播，館長本人也在臉書回應：「韓辦發言人邀約直播我答應了大家拭目以待」。一時之間，外界以為，莫非館長又要和韓國瑜合體直播了！？

眼見外界誤解越來越深，館長趕緊在昨日影片中澄清，不是韓國瑜要來直播，是韓競辦發言人何庭歡要直播，說她要代表韓國瑜來，館長表明可以啊，他一定會問何很多東西，一定很精采。

館長強調，他要訪問不是韓國瑜本人，而且講實在話，他不用來拉！「韓國瑜本人要來，我也不會讓他來，韓競辦的人來OK，我可以問她理念，要是韓國瑜來，問西答東，問東答西，我哪有辦法，不是韓國瑜拉」！

(中時電子報)