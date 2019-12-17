總統蔡英文的LSE博士學位論文引發不少爭議，即便蔡曾多次提出澄清，並將論文原稿公布在國家圖書館中，外界仍對蔡英文論文存疑。前台南縣長蘇煥智指出，論文門是蔡英文最大罩門，但他認為蔡選情穩定且論文門不會造成太大殺傷力，估計蔡能贏至少100萬票。

蔡英文總統的博士學位及論文疑雲，隨著2020選戰逼近，也越演越烈。國民黨立委陳學聖日前質疑，教育部1986年1月15日函復檢送蔡英文副教授聘書，但經清查國家檔案局資料，獨漏這份重要公文，難道蔡英文博士學位有不可告人秘密，導致副教授聘書一併被消失？據《中評社》報導，蘇煥智坦言論文門是蔡英文的最大罩門。

蘇煥智表示，蔡英文選情相對穩固，包括香港反送中事件從台灣的角度來看情勢尚未改善，使得台灣主體性的保護意識更強。此外，韓國瑜讓庶民神話徹底破滅以及宋楚瑜對韓的攻擊較多，有利蔡英文。他說論文門雖成蔡英文的最大罩門，但在選情穩定以及論文門殺傷力不大的狀況下，蔡英文當選態勢已底定，估計蔡可贏韓至少100萬票。

(中時電子報)