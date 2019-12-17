為了達成美國總統川普在第一階段貿易協議中的要求，北京得瘋狂採購美方農產品。

據CNBC新聞網16日報導，川普堅持，北京得買更多美國農產品，並說這價值500億美元（1.5兆台幣）的採購「很快」就會實現。不過分析家滿腹狐疑，認為中方能消化的農產品量有限。

(中時電子報)