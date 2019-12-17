川普要陸狂買 專家：很快又得重談 09:242019/12/17 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為了達成美國總統川普在第一階段貿易協議中的要求，北京得瘋狂採購美方農產品。 據CNBC新聞網16日報導，川普堅持，北京得買更多美國農產品，並說這價值500億美元（1.5兆台幣）的採購「很快」就會實現。不過分析家滿腹狐疑，認為中方能消化的農產品量有限。 (中時電子報) #川普 #美國 #中國 #貿易協議 #關稅 #大豆 #農產品 #談判 也許您會感興趣 推薦閱讀 報復！美要對香檳等730億法製品加課100％關稅 07:492019/12/03 國際 急了…川習交換條件？美媒驚爆內幕 17:562019/12/13 財經 國際熱門新聞 陸企收購烏克蘭航空發動機巨頭 獲准了 - 國際 2空難奪346命！波音1月起停產737MAX - 國際 年底大限將至 金正恩恐送川普這大禮 - 國際 川普要陸狂買 專家：很快又得重談 - 國際 梅根緊貼前男友舊照曝光 網驚呆 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。