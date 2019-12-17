運動品牌Lululemon公布3Q營收達9.16億美元，年增23%，優於市場預期，Lululemon也上修2019年的全年營收估值，由38~38.4億美元，上修到38.95-39.1億美元。台灣的Lulu主要OEM廠儒鴻(1476)獲美系外資點名「加碼」目標價500元。

外資法人指出，儒鴻的營收中約有7-8%來自Lululemon，儒鴻在印尼的新產能開出，將得以因應終端的強勁需求。儒鴻日前董事會通過未來三年，將投下1.7億美元（約新台幣52.7億元），分三階段在印尼設置織布及成衣一貫廠，全部完工後，成衣總產能將增加約兩成。加拿大第一運動品牌的Lululemon，雖然Lululemon與Nike和UA的產品同質性高，但其品牌在商業模式的經營則與另外兩家做出差異化。

儒鴻從今年10月起的未來三年，將分三階段在印尼啟動建廠計畫，包括兩個階段的成衣擴產，每階段各60條線；第三階段則為織布擴產，月產能為100萬公斤，全部計畫會在三年內完成。

儒鴻目前包括台灣、越南和柬埔寨等主要生產基地，加上外包廠，每月成衣產能最高約1,000萬件，此次印尼廠擴產，預計增加每月成衣產能200萬件，換算總產能將增加約兩成。

儒鴻大客戶Nike今年訂單成長10%，Lululemon今年接單成長20%，明年仍可望維持2成力道。今年前11月儒鴻營收為253.93億元，年增約1.46%。

(時報資訊)