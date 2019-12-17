今年夏天雷霆用韋斯布魯克向火箭換來後衛保羅，原本眾人都認為奧克拉荷馬是這位老將職業旅程的一個中繼站，沒想到如今恐怕得待到球季結束了，因為根據《露天看台》報導指出，聯盟中沒有任何一支球隊願意接手保羅剩下來的合約。

保羅本季年薪3851萬美元，2020-21球季年薪飆升至4136萬美元，2021-22賽季保羅擁有跳脫合約的權利，年薪預計4421萬美元，也就是說未來兩季保羅的合約高達8500萬美元，雷霆想要買斷保羅合約的可能性極小，而這對於其他球隊而言更猶如毒約，沒有人願意承擔這種後果。

NBA某支球隊高層人物在受訪時表示，現在雷霆可說是進退失據，不但保羅乏人問津，就連亞當斯也沒人要，唯一能夠擺上檯面的只剩下賈林納利。

保羅本季場均15.6分、4.2籃板、6.3助攻，投籃命中率45.4%，三分球命中率35.2%，罰球命中率88.9%，隨著年紀老化，保羅的市場價值也將慘跌，這個燙手山芋甩都甩不掉。

(中時 )