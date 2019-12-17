臉書在12月13日大動作刪除了118個粉絲專頁、99個社團及51個多重帳號，其中包含近16萬人的韓粉社團一併移除，原因是違反社群守則、冒充身分不實；而這樣的動作竟對國民黨總統候選人韓國瑜的網路聲量產生劇烈影響？民眾黨不分區立委候選人高虹安分析表示，韓國瑜的聲量竟跌了18%！

高虹安在政論節目上分析，韓國瑜在網路發聲量中，一直以來都居於首位，甚至比總統蔡英文的聲量高出一倍以上！但自從臉書在12月13日刪除韓粉社團後，韓國瑜的聲量竟大幅下跌，狠狠跌落了18%！儘管仍比其餘兩位候選人還要高，但是明顯受到臉書影響。

韓國瑜聲量受到影響後，社群的討論度自然有受到影響。高虹安表示，13日以來報導韓國瑜的新聞沒有減少，但是新聞的討論度從54.3%狂跌到37.6%，且有繼續下跌的趨勢！這些都顯示，臉書這波大動作的「卡韓」行為，確實對韓國瑜的選情有一定程度的影響！

(中時電子報)