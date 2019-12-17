2020選舉倒數不到一個月，藍綠兩黨總統候選人互相攻防，隨著韓國瑜喊出民調「唯一支持蔡英文」後，似乎成功干擾選情。近日韓國瑜開始回防高雄，就有爆料指出，韓營為抵制罷韓聲浪，已經有大批韓粉加入國民黨，甚至可能在選後逼宮吳敦義。

12/21挺韓、罷韓正面對決，據《鏡週刊》報導，反韓將利用21日罷韓遊行串連，並在韓國瑜上任市長滿週年啟動罷免，預計26日就要送出第一階段罷免提議書。

一名韓陣營核心人士透露，民進黨越黑韓，挺韓的反作用力就越大，韓國瑜上任後，改善空汙、路平、下水道清淤等，都被大選的口選戰淹沒，而挺韓、罷韓遊行一定會讓韓國瑜市政成績成為話題，但韓國瑜讓政黨輪替效應在民進黨大本營出現，也意外提升韓粉加入國民黨的意願。

該核心人士也說，11月中開始，韓粉們就已經透過LINE、facebook串連入黨，一個月以來，從各黨部掌握人數來看，初估已有上萬人加入，其中又以新北市、桃園市最多。雖然馬英九、吳敦義對此不以為然，但這次的入黨潮其實是劍指吳敦義的黨主席之位，但吳敦義也表明會把4年任期做滿，等同於宣示「絕不會提前下台」。

(中時電子報)