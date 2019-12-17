法官反彈陳師孟：今日壁上觀 明日換你衰 10:022019/12/17 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 法官聲援 大法官應連署支持司法獨立 林偉信／台北報導 監委陳師孟約詢判馬英九前總統無罪的法官引發爭議，法官們也在法官論壇表示意見，有人發起「自己的司法自己救」，請已經明確表達支持司法獨立的大法官們開始連署，法官們跟進全國性連署，要求監委尊重審判獨立。 法官論壇有法官發言指出「今日壁上觀，明日換你衰」，對於陳師孟監委要查法官判決心證一事，法官應該連署公開表態，否則司法獨立的馬奇諾防線一破，後面便會雪崩式潰堤。 (中時 ) #法官 #司法 #獨立 #連署 #司法獨立 也許您會感興趣 推薦閱讀 持有道路土地無法請領年金 法官聲請釋憲遭不受理 17:302019/12/13 社會 達連署人數門檻 核四啟封公投案成立 18:352019/12/13 政治 蘇格蘭想再辦獨立公投 強生不同意 10:192019/12/14 國際 大火七死》曾輔導縱火富少法官 胞弟一家三口遭火焚 12:002019/12/14 社會 布干維爾建國在即 前自治政府官員主張與台建交 21:312019/12/14 國際 善心法官請弟收留 一把火恩將仇報 04:102019/12/15 社會新聞 基隆超嗨跨年 號招獨立樂團迎新年 14:072019/12/16 旅遊 首例收購總統連署書 一張賺20元代價大 13:362019/12/16 社會 黨產條例違憲又一例 北高行法官聲請釋憲 15:352019/12/16 政治 監委約詢法官 法界批恐嚇司法 04:102019/12/17 社會新聞 社會熱門新聞 金門檢察官開棺驗屍 大陸蚵婦26載後魂歸故里 - 社會 打手遊太專心 男口渴喝錯水慘死 - 社會 淡水疑賣屋糾紛 老翁持刀毀容女房仲後墜樓不治 - 社會 法官反彈陳師孟：今日壁上觀 明日換你衰 - 社會 同事「飄異味」衛生差？男照X光驚：自己化膿發臭！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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