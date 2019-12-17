法官聲援 大法官應連署支持司法獨立

林偉信／台北報導

監委陳師孟約詢判馬英九前總統無罪的法官引發爭議，法官們也在法官論壇表示意見，有人發起「自己的司法自己救」，請已經明確表達支持司法獨立的大法官們開始連署，法官們跟進全國性連署，要求監委尊重審判獨立。

法官論壇有法官發言指出「今日壁上觀，明日換你衰」，對於陳師孟監委要查法官判決心證一事，法官應該連署公開表態，否則司法獨立的馬奇諾防線一破，後面便會雪崩式潰堤。

(中時 )