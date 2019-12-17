仲琦(2419)、明泰(3380)聯姻，挾各自品牌、代工優勢的高互補性，迎戰5G商機，也可望藉由仲琦明年3月即將啟動的越南廠，可以降低美中貿易戰的風險威脅，由於明泰除參與仲琦私募案，也將透過公開收購的方式，增加對仲琦的持股，屆時將躍升仲琦最大股東，仲琦今股價再度漲停，鎖在27.35元，自消息公布後，已經連續拉出第三根漲停。

明泰擬參與仲琦私募案，增資後持股將提升至30.4%，成為仲琦單一最大股東，不僅如此，明泰也將透過公開收購增加對仲琦的持股，最高收購數量為1億股、屆時將最高取得仲琦60.8%股權，在仲琦董事會席次將過半。

仲琦認為，現階段美中貿易衝突混沌不明，藉由此次私募案和明泰攜手，就是看好其在非cable領域，具有研發與生產製造專長，透過雙方之合作能在非Cable領域大步邁進，縮短學習曲線。

仲琦目前在越南的新廠緊鑼密鼓的建置中，預計明年三月可以完成，所帶來的產能會是現在的兩倍之多，仲琦也認為，隨著越南廠的上線，明年第三季營運應該會有顯著的回溫，加上和明泰的合作，在研發技術、代工上大大加分，仲琦將更站穩北美品牌市場。

(時報資訊)