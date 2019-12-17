美國貿易代表Lighthizer保證，美中第一階段貿易協議已「全部完成」，白宮經濟顧問Kudlow樂觀預期，美中達成協議後，美國對中國的出口將會增倍，激勵美股四大指數走揚。受美股多頭續攻的帶動，台北股匯市早盤再同步走高，台北外匯經紀公司早盤新台幣匯價以30.27元開盤後，15分鐘內即再升破30.15元，盤中最高匯價來到30.135，升值1.28角，再創18個月新高匯價。而台股加權指數早盤最高來到11995.3，再創29年半新高，12000點可垂手可得。

國泰金昨天發布「經濟氣候暨金融情勢」，該份報告展望2020年，美中貿易戰不確定性仍是全球景氣主要下檔風險，台灣外部需求持續面臨挑戰，加上今年支持景氣的正面力道將稍鈍化，整體經濟成長動能可能放慢。預測2020年台灣經濟成長率為2.3%(原為2.0%)，研判全年成長率有80%的機率落在1.5-3.0%之間(原為1.2-2.7%)。台灣央行明年將維持利率不變。

(時報資訊)