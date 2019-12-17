大成(1210)集團與日本昭和產業株式會社今日完成簽約，雙方針對雞蛋、麵粉領域進行重大合資合作，總金額約新台幣20億元。大成集團董事長韓家宇表示，自2003年起迄今，大成與昭和產業在大陸合資經營的麵粉及食品級預拌粉事業，取得良好的經營成果，接下來雙方在麵粉和蛋品產業成立合資公司，進一步合作，共同提升台灣食品科技與食品安全。

昭和產業社長新妻一彥表示，這項合資合作案正是昭和產業2025展望策略的重要目標，擴大昭和產業的事業領域，未來將提供科技、研發、業務等各方面的經營資源，並且互相交流，不僅和值得信賴的合作夥伴大成集團共享成果，也要為台灣的食品餐飲業做出貢獻。

兩大集團2020年初將在彰化二林合資興建雞蛋旗艦廠，2021年初完工，屆時雞蛋產能、產量皆可提升，將是全台最大的雞蛋廠；麵粉部分，兩集團將合作研發高纖維、低GI麵粉與各種精緻專業用粉，預計專用粉品項將逐漸增加為逾200項。

大成集團與昭和產業將合資興建雞蛋旗艦廠，預計2020年初於彰化二林動工，佔地11074平方米，預估完工後每日可以處理200萬顆雞蛋。目前大成每日可處理160萬顆雞蛋供應市場，待旗艦廠以及其他廠整併完工後，產能預估可達每日300萬顆，品質與產量皆能向上提升。

韓家宇董事長表示，這次與日本昭和產業合作，引進世界級的專用粉技術、系統化管理與設備，加上大成集團麵粉事業整合中日台優勢與兩岸三地的經營能力，預期將對台灣、華人餐飲市場帶來更優質的食材，也幫助台灣烘焙產業技術提升，更加國際化。大成、昭和產業兩集團於2003年在大陸天津合作裹粉廠，2014年在天津與上海合作麵粉廠，2017年雙方簽定合作框架協議，2019年正式簽定合資合作計畫。

(時報資訊)