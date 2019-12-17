大陸蚵婦鄭秀梨在1993年底採收牡蠣落海，遺體一直遍尋不著，其子今年具狀請求金門地檢署協助，檢察官張漢森根據當年在小金門海域發現的無名屍，偕同法醫師開棺一再比對確認，順利通知家屬領回安葬。一縷亡魂在羈旅異鄉26年後，終得葉落歸根，回到對岸與家人相伴。

大陸大嶝居民張景偉在今年5月15日向金門地檢署具狀尋親指出，雙親於1993年12月17日在大嶝陽塘附近海域，一同乘船採收牡蠣，聽村裡長輩說可能因風浪太大造成漁船翻覆而落海，雖父親遺體不久後即尋獲，但母親鄭秀梨則遍尋不著，因當時環境因素加上自己年紀尚小，無能力再做進一步努力，心中卻一直懸念此事，才在事隔多年後請求協助。

檢方接獲聲請後即分案由張漢森檢察官偵辦，比對歸檔的無名屍資料，並指揮轄區警方和海、岸巡隊協助確認，發現於1993年12月19日相驗1具無名女屍，現葬於金門縣烈嶼鄉公墓，與聲請人到庭陳述的外觀特徵較為相符。

張漢森檢察官為進一步確認，即函請法務部法醫研究所安排法醫師擇日會同開棺驗屍，並由尚完整的牙齒、骨骼組織中取樣，與同日在場之聲請人所提供DNA檢體併送鑑定比對。但可能因為時日太久，檢體已嚴重腐敗裂解，人類DNA量極低，未檢出Globalfiler STR DNA型別，以致無法比對確認。

但張檢察官與法醫師鍥而不捨，再經解剖程序比對相關細節後，確認該無名女屍為聲請人失蹤多年的母親，因為意外溺水致呼吸衰竭死亡。檢方即依解剖鑑定意見，開立相驗屍體證明書，並通知聲請人領回遺體，讓死者能落葉歸根，生者心中也不再有遺憾。

檢方強調，司法為民，本案雖非重大刑案，但該署對於民眾任何法律上需要，均稟持同理心與人道關懷，慎重處理，窮盡一切偵查之可能，實現檢察官身為公益代表人的實質公義價值。

(中時 )