一名年輕辣妹凌晨一點多搭乘計程車聲稱要前往愛河散心，機警司機見她神情有異，事先偷偷報警，未料辣妹在愛河旁見到員警與在他的運匠大哥前來安撫她時，突然縱身跳河，自強派出所王姓員警見狀立刻跳入河中救援，但辣妹卻猛力掙扎不讓員警搭救，雙方在河中拉扯，王員力撐5分鐘到警消到場，差點體力不支，驚險狀況讓不少民眾目瞪口呆，女子雖無大礙，但因情緒不穩，被救護人員綁住送醫。

一名年輕辣妹凌晨一點多搭乘計程車聲稱要前往愛河散心，機警司機見她神情有異，事先偷偷報警，未料辣妹在愛河旁見到員警與在他的運匠大哥前來安撫她時，突然縱身跳河，自強派出所王姓員警見狀立刻跳入河中救援，但辣妹卻猛力掙扎不讓員警搭救，雙方在河中拉扯，王員力撐5分鐘到警消到場，差點體力不支，驚險狀況讓不少民眾目瞪口呆(圖/戴志揚翻攝)

辣妹當警面跳愛河 與警水中拉扯驚險畫面曝光

該名辣妹凌晨計程車到愛河畔時，司機見她情緒低落，試圖想安撫詢問她卻沒獲得回應，當下覺得有異狀，於是趁辣妹下車時先報警，並跟著下車察看，自強派出所王姓員警趕抵現場後，和運匠一起安撫，並詢問要步要一起回派出所休息，但女方卻瞬間在兩人眼前直接往下跳。

王員立刻機警的脫掉身上裝備跟著跳下水，趁辣妹還沒沉入水中時死命拉著她，岸上同事也拋下救生圈搭救，但辣妹情緒極度不穩，更不顧王員可能也會被他拉下水的危險，死命的掙扎大喊，王員也不斷喝令她冷靜下來，雙方在水中拉扯長達5、6分鐘，但王員體力漸漸不支，也不斷大喊同事與剛抵達的消防隊員動作快，旁邊民眾狀也一起加入搭救行列，幸好在最後一刻將兩人拉起。

該位辣妹被救起後仍情緒激動，被救護員綁在床上住送醫院，奮勇救人的王員則返回派出所更衣後繼續服勤上班，讓同事豎起大拇指直稱這年輕人真是好樣的。

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