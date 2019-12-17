瑞信預測5G智慧型手機2020、2021年出貨上調至2.5與5億支，台積電、台達電、大立光、穩懋與全新將是主要受惠股，並調升台積電目標價至375元。

里昂最新報告，亦預測iPhone規格升級後，大立光將會取得較多的ToF訂單，喊買大立光，目標價5,520元。

權王台積電及股大立光在外資券商紛紛看好下，股價17日連袂上揚，帶動台股加權指數在9時36分，站上12,000點大關，創下29點新高。

此外，IC設計龍頭廠聯發科、記憶體族群的南亞科、旺宏、華邦電等皆上漲，漲幅在1％～2％以上，電子股多頭氣盛。

群益投顧分析，中美達成第一階段貿易協議，搭配年底集團作帳、內資作價、選舉政策作多等題材同步發酵，有利台股繼續攻堅。

群益投顧分析，短期地緣政治風險降溫，有利股市偏多續行。但接下來外資將迎接聖誕假期，盤面預估將由內資掌局，加上指數短期乖離率偏大，少了外資籌碼挹注重量權值股，再次強攻機率不高，後市應以逐步墊高機會較大，電子股仍將是領攻族群可多留意。

(工商 )