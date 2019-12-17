共享電動機車業者WeMo持續擴展大台北服務區域，新北市已成功擴展至板橋、新店、中永和、三重與蘆洲後，再宣布擴區至新北市新莊區，原有板橋與淡水區域同步擴增範圍，WeMo表示，消費者除使用大眾運輸暢遊新莊外外，更可搭配WeMo作為第一及最後一哩路的接駁轉乘運具。

WeMo的交通大數據顯示，消費者熱門路線多數為捷運沿線騎乘20分鐘內距離，捷運周邊區域使用超過70％的總體騎乘量，此次擴區已涵蓋近百個捷運站，智慧電動機車出行服務與大眾運輸捷運雙搭配，讓雙北居民深入大台北城市角落，全面提升市民交通生活，加速綠色智慧城市的實現。

WeMo指出，為慶祝服務插旗新北新莊區，12月18日以前，WeMo Scooter APP內新莊區域，將隨機出現1分鐘僅1元的超值優惠紅標車，12月22日前只要消費者租車或還車點在新莊，還有機會抽中七天免費騎大獎。

(工商 )