外傳台中市副市長楊瓊瓔將在今天市議會大會議程結束後請辭，但楊瓊瓔上午在出席市政會議時，對媒體追問是否要請辭或請假參選時，雙手合十回應「謝謝！謝謝！一切以市政優先」。
楊瓊瓔參選台中市立委選舉第三選區（后里、潭子、大雅、神岡），對手拚連任的無黨籍洪慈庸連日來緊咬瓊瓔帶職參選，楊瓊瓔投入市政，強調她是有責任感的人，一定會完成階段性任務。
外傳楊瓊瓔將於今天市議會大會議程結束後請辭，上午楊瓊瓔在出席市政會議前，對媒體追問是否要請辭副市長職，全心全力投入立委選舉？對此，楊瓊瓔雙手合十，滿臉笑容的說「謝謝！」「一利以市政優先，市政為重」。
今天市政會議表揚企業與調解委員，很多都是楊瓊瓔舊識與好友，楊瓊瓔不只頒獎也與好友熱情合照，對選舉不多做回應。
但楊瓊瓔曾強調，會完成階段性任務，她是有責任感的人，會完成市長盧秀燕交付給她的任務，採取比別人更嚴格的標準，17日為市議會定期大會最後一天，楊可能以本會期結束，投入選戰，備受矚目。
(中時 )
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