檢警偵辦「假交流、真觀光」案，懷疑業者洪慶淋涉嫌成立上百家人頭協會，以不實的交流證明，提供旅行業者讓大陸公務員非法來台觀光。其中統促黨主席「白狼」張安樂之子張瑋經營的華夏大地旅行社也涉入，檢警今早兵分多路搜索張瑋住處、旅行社，並約談張瑋妻子王姝茵等人到案。

張瑋今天一早就在臉書上發文，指今早有大批公務員到他家搜索，帶走他妻子，限制他行動外，預計會去搜他位於中和宜平路的公司。

檢警調查，洪慶淋在新北市新店區玫瑰路住處成立新北市水資源經濟發展協會、台灣農漁業經濟發展協會、新北市醫藥經貿協會等10多個人頭協會。

洪慶淋被控勾結國內20多家旅行社，以不實委託書、交流計畫、邀請函，協助大陸公務員以城鄉、宗教、商務等名義「假交流、真觀光」非法來台觀光，協會收取每名大陸人2000元費用，估計自2017年1月至今年6月已有超過5000名大陸公務員、官方人士以此方式來台觀光。檢警上周約談搜索洪慶淋10人，諭令洪慶淋以25萬元交保。

不過，檢警發現，洪慶淋合作的20多家國內非甲種旅行業者，包括「白狼」張安樂之子張瑋經營的華夏大地旅行社在內。

檢警查出，華夏大地今年6月申請10名大陸人士及公務員來台，參訪台南市兩岸交流協會、中華海峽兩岸華夏文化經濟交流協會，但2個協會負責人分別為統促黨中央委員林國清、祕書長唐警生，相關行程並由統促黨祕書張陳淑媜接待。

(中時 )