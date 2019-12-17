白家綺、張家瑋、李又汝在《民視第一發發發》歌舞劇「嬉遊記」飾演美麗老鼠精，要勾引浩子飾演的唐三藏，阿翔則飾演孫悟空要來保護大家。最特別的是，要勾引唐三藏的老鼠精，居然還有無尊飾演的「男鼠」。飾演「金鼠」的白家綺笑稱看完劇本，戲癮就犯了，已經很久沒演戲的她表示：「趁今天演出當作發洩，要好好把這陣子沒演戲的癮全部發揮在這裡。」

提到造型讓白家綺開心不已，不但量身打造凸顯火辣身材，還把產後身材曲線打造得更完美，低胸造型大方展現美乳，她說：「感謝製作單位用這麼美的服裝詮釋老鼠精，只有一集的演出就這麼用心。」被問到今年過年會發多少紅包，她笑稱今年有超強「收紅包機」兒子小斗宅，所以今年發紅包預算無上限，因為兒子都會幫她「收回來」，她也提到兒子收到太多禮物，正在規劃幫兒子辦公益活動，把愛分享給有需要的人。

李又汝（左起）、白家綺、張家瑋身材超火辣。（民視提供）

李又汝飾演「招財鼠」，她第一次跟浩翔演出即興短劇，也知道「現場都來真的」，讓她既緊張又期待，能這樣跟大家飆戲，而且反應跟台詞可能都是要「看狀況」，她坦言怕爆笑到NG。而張家瑋飾演「銀鼠」，她之前跟無尊曾合作無劇本爆笑短劇演出，兩人又是《大學生了沒》老戰友，這次合作有種老同學相聚的感覺。

(中時 )