民國108年即將進入尾聲， 展望新的一年，陸軍推出109年度形象桌曆。 有別於過往以「戰演訓及裝備」為主角的取向，今年的設計以當選年度國軍、陸軍模範連隊基層官兵為主角，以「We are family」為主軸，結合陸軍推動的「運動員戰士 」概念，強調「士兵」是最精密，也是最複雜的陸軍武器系統，透過「充分睡眠、均衡營養、多元活動」的戰力三要素，讓自己身心均衡、保持巔峰，在專業領域中成為強者 ，捍衛國家。

今年桌曆的設計理念突破以往的框架，邀請基層連隊發揮創意巧思，提供拍攝構想，共同參與桌曆的設計，不僅凸顯出陸軍官兵的熱情活力，更透過搭配小幅圖像，忠實記錄各單位年來戮力教育訓練、戰備演訓及災害防救的實況，呈現迷彩身影就是國家穩定與守護力量的意象。

而形象桌曆的封面照片，特別採用年度聯合婚禮的溫馨合照，象徵著陸軍大家庭幸福洋溢的暖心氛圍，也呼應「We are family」的桌曆主軸。 因此，陸軍109年形象桌曆，可說是一本由陸軍全體官兵共同完成的紀實桌曆。

陸軍特種作戰指揮部有著「忠義驃悍，勇猛頑強」之軍風，本月份桌曆底圖為特5營官兵完成550公里戰術行軍任務，平安返抵營區時所留下的慶祝影像。(陸軍司令部提供)

金防部大膽島守備隊，建立官兵同島一命的歸屬感及榮譽心，共同為守護國家安全第一線而努力。(陸軍司令部提供)

陸軍形象桌曆設計延續實用特性，標註日期、國曆節日及農曆24節氣，同時加註陸軍重要戰役及紀念日，彰顯國軍先賢先烈的英勇事蹟；此外，每月份主圖隨附QR CODE，透過手機閱讀解碼，即可瞭解當月主題照片詳實圖說，讓官兵及國人對於陸軍能有更進一步的認識 ，進而「熱愛國家、支持陸軍」。

值得一提的是，今年特別採用環保紙質外包裝，減少塑膠包裝的使用，降低對地球生態環境的衝擊與影響，亦為環保略盡一份心力。

陸軍表示，形象桌曆希望傳達給國人，一年365天，不分畫夜，陸軍官兵在不同崗位，堅持相同信念，時時刻刻善盡本務工作，共同成就著每個「陸軍團體勝」的榮耀時刻，更誓言戮力戰備任務訓練 ，達到快速提升戰力目標，踐履保國衛民全方位守護的承諾。

(中時電子報)