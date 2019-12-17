美中敲定首階段貿易協議，美國延後了原訂於12月15日對中國進口商品加徵關稅的措施，受此激勵，隔夜美股四大指數同步站上歷史新高。

周二香港恆生指數開漲0.45%，為27630.69點。國企股(H股)開漲0.44%，為10826.76點。海爾電器大漲18%，報25.85港元，其控股股東海爾智家上周宣布擬進行海爾電器的私有化計畫。

(時報資訊)