《港股》美中敲定首階段貿易協議，恆指開漲0.45％ 10:002019/12/17 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美中敲定首階段貿易協議，美國延後了原訂於12月15日對中國進口商品加徵關稅的措施，受此激勵，隔夜美股四大指數同步站上歷史新高。 周二香港恆生指數開漲0.45%，為27630.69點。國企股(H股)開漲0.44%，為10826.76點。海爾電器大漲18%，報25.85港元，其控股股東海爾智家上周宣布擬進行海爾電器的私有化計畫。 (時報資訊) #港股 #恆生 #國企 #H股 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 美中貿易協議將落腳何方？ 04:092019/12/13 論壇廣場 海爾智家或在港上市 擬77億美元私有化海爾家電 04:092019/12/13 全球財經 美中一階貿易協議達陣 標普、那斯達克雙創新高 05:582019/12/13 財經 《美股掃瞄》傳美中達成協議，美股創新高 08:202019/12/13 財經 審查中概股帳目 美中展開磋商 04:102019/12/17 全球財經 臺股策略系列 首發三檔即時指數 04:102019/12/17 社會新聞 蔡英文賣的芒果乾有毒 04:102019/12/17 時論廣場 美中貿易協議推升 華爾街再創新高 08:082019/12/17 國際 《美股掃瞄》美中局勢緩解，美股再創新高 08:202019/12/17 財經 《美股掃瞄》美股消息面：觀望美中協議細節，美元指數小跌 09:092019/12/17 財經 財經熱門新聞 台積電撐腰 聯發科天璣1000報價獅子大開口 - 財經 領錢前先叫學長...民營銀行這創舉威到爆 - 財經 陸被川普抓到把柄 關稅戰恐釀經濟危機 - 財經 下個台積電？老謝：台企翻身 2產業拚進世界排名 - 財經 嚴凱泰知道一定很開心！納智捷URX 預接單破千台 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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